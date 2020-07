Η Microsoft σταματάει την παραγωγή των Xbox One X και S Digital Edition

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούσε η φήμη των η Microsoft σταματάει την παραγωγή όλων των μοντέλων Xbox One. Μάλιστα, η φημολογία ήταν τόσο έντονη που η Microsoft έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους καταναλωτές.

Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι σταματάει την παραγωγή του Xbox One S All Digital αλλά και του δυνατότερου Xbox One X, το οποίο έχει κλείσει μόλις δυόμιση χρόνια στην αγορά. Όμως, η παραγωγή του πιο αδύναμου Xbox One S θα συνεχιστεί κανονικά, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας.

Η επίσημη ανακοίνωση:

Στο τμήμα του Xbox, πραγματοποιούμε τεράστιες επενδύσεις για να διαμορφώσουμε το μέλλον του gaming, ένα μέλλον που θέτει τον παίκτη στο επίκεντρο της εμπειρίας του Xbox. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε υπέροχα παιχνίδια για το Xbox One. Συνεχίζουμε να πλάθουμε το Game Pass, τώρα με περισσότερα από 10 εκατομμύρια μέλη σε κονσόλα Xbox και υπολογιστή. Ξεκινήσαμε το preview του Project xCloud σε 15 χώρες, ώστε οι παίκτες να μπορούν να παίξουν παιχνίδια με τους φίλους τους από οποιαδήποτε συσκευή. Επίσης, εργαζόμαστε σκληρά για την επόμενη γενιά κονσολών με το Xbox Series X, την ταχύτερη, πιο ισχυρή κονσόλα που έχουμε κατασκευάσει ποτέ, η οποία περιλαμβάνει συμβατότητα με χιλιάδες παιχνίδια του Xbox και όλα τα αξεσουάρ του Xbox One. Καθώς προχωράμε προς το μέλλον με το Xbox Series X, κάνουμε το φυσικό βήμα να σταματήσουμε την παραγωγή του Xbox One X και του Xbox One S All-Digital Edition. Το Xbox One S θα συνεχίσει να κατασκευάζεται και να πωλείται παγκοσμίως. Οι παίκτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς εμπόρους λιανικής για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Xbox One.

