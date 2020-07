Έρχεται υποστήριξη ελληνικής γλώσσας στο Xbox One!

Αν και η Sony έχει κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να προσφέρει στο ελληνικό της κοινό τους τίτλους και την κονσόλα της στη μητρική τους γλώσσα, η Microsoft φαίνεται να αδιαφορεί εντελώς εδώ και χρόνια, με μηδενική υποστήριξη της γλώσσας μας.

Αυτό όμως φαίνεται να αλλάξει, καθώς ο Brad Rossetti της ομάδας Xbox Insider γνωστοποίησε στο Twitter πως η επόμενη έκδοση του λογισμικού για Xbox Insiders στο πρόγραμμα Alpha Skip Ahead, η Build 2008, θα περιλαμβάνει τέσσερις νέες γλώσσες: Ουγγρικά, Τσέχικα, Σλοβάκικα και Ελληνικά! Μετά από τόσα χρόνια στο περιθώριο, η Microsoft θα προσφέρει ελληνικό μενού στους κατόχους του Xbox One.

Xbox Insiders – Alpha Skip Ahead Users we are flighting in the 2008 build coming later today four (4) new languages. Hungarian, Czech, Slovak, and Greek are being added! Details in relnotes coming for 2.00pm build on how to give feedback on the experience

— Brad Rossetti (@WorkWombatman) July 9, 2020