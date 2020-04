Fortnite Chapter 2: Επεκτείνεται η Season 2, Ιούνιο ξεκινάει η Season 3

Έπειτα από δέκα σεζόν στο Chapter 1, το γνωστό video game Fortnite πέρασε στο Chapter 2 τον περασμένο Οκτώβριο. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2020 ολοκληρώθηκε η Season 1 και ξεκίνησε η Season 2.

Αυτή αναμενόταν να τελειώσει στις 30 Απριλίου, όμως η Epic Games αποφάσισε να την επεκτείνει μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κυκλοφορίας και προγραμματισμού του battle royale παιχνιδιού ανακοίνωσε ότι η Season 2 θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου, όταν και θα αρχίσει η Season 3.

Chapter 2 – Season 2 has been extended.

Plenty more coming this season: fresh gameplay, new Challenges, bonus XP & more!

Additional info here: https://t.co/H5Obesm3qf

— Fortnite (@FortniteGame) April 14, 2020