Ghost of Tsushima: Θα καταλαμβάνει τουλάχιστον 50 GB χώρου στο PS4

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ghost of Tsushima θα έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος αρχείου. Η καταχώριση του τίτλου στο PlayStation Store υποδεικνύει ότι οι παίκτες θα πρέπει να ετοιμάσουν τις κονσόλες τους για τουλάχιστον 50 GB χώρου. Φυσικά, αυτό δεν λαμβάνει υπόψη μια πιθανή ενημέρωση την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας, ούτε άλλες ενημερώσεις στο μέλλον.

Ένα τέτοιο μέγεθος αρχείου έχει γίνει αρκετά τυπικό τα τελευταία χρόνια, ειδικά για open world παιχνίδια όπως η επόμενη περιπέτεια δράσης της Sucker Punch. Ωστόσο, παρά το μέγεθός του, το Ghost of Tsushima δεν θα λογαριάζεται καν ως το μεγαλύτερο παιχνίδι του PS4 όσον αφορά το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει.

Αυτός ο τίτλος πιθανότατα θα πάει στο The Last of Us Part II , το οποίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα στις 19 Ιουνίου. Το μέγεθος του παιχνιδιού της Naughty Dog αναμένεται να είναι διπλάσιο από αυτό του Ghost of Tshushima, καθώς αναμένεται να χρειάζεται ελάχιστο χώρο τα 100 GB.

Η Sony και η Sucker Punch παρουσίασαν περισσότερα για το Ghost of Tsushima την περασμένη εβδομάδα σε ένα ειδικό State of Play. Η εκπομπή περιστράφηκε γύρω από ένα βίντεο 18 λεπτών, με πλάνα από το gameplay του παιχνιδιού. Το State of Play της περασμένης εβδομάδας έδωσε επίσης στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά σε μια σειρά από έξτρα, όπως το Photo Mode, το ιαπωνικό dub και το Samurai Cinema.

Η τελευταία επιλογή θα επιτρέψει στους παίκτες να παίξουν το Ghost of Tsushima από την αρχή έως το τέλος σε ασπρόμαυρη λειτουργία εμπνευσμένη από τις ταινίες. Το Ghost of Tsushima κυκλοφορεί σε λίγους μήνες στις 17 Ιουλίου. Οι προπαραγγελίες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος και όσοι κάνουν προπαραγγελία ψηφιακά θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα Jin Avatar, Dynamic Theme και το soundtrack.

Πηγή