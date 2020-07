Ghost of Tsutsima: Κυκλοφορεί στις 17 Ιουλίου με ελληνικό μενού και υπότιτλους

Αν μία εταιρεία στο χώρο του gaming έχει πάρει στα σοβαρά την Ελλάδα ως αγορά, αυτή είναι η Sony, η οποία όχι μόνο υποστηρίζει το Ελληνικό κοινό μέσα από τα forum της αλλά έχει προσφέρει μεταγλωττίσεις στους κυριότερους αποκλειστικούς της τίτλους τα τελευταία χρόνια.

Μετά το θρίαμβο του The Last of Us Part II, το οποίο έκανε ρεκόρ πωλήσεων τριημέρου για το PlayStation 4, η Sony ρίχνει στη μάχη μία ακόμα δυνατή της αποκλειστικότητα, το Ghost of Tsushima. Η Sony ανέβασε στο κανάλι PlayStationGreece στο YouTube το πρώτο trailer του παιχνιδιού στα Ελληνικά, με την υπόσχεση πως ο τίτλος, αν και δε θα έχει μεταγλώττιση, θα έχει Ελληνικό μενού και Ελληνικούς υπότιτλους.

Η περιγραφή του βίντεο:

“Η Tsushima βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Έπειτα από μια συντριπτική ήττα στα χέρια των αμείλικτων Μογγόλων εισβολέων, ο ευγενής σαμουράι Jin Sakai θα πρέπει να θυσιάσει τα πάντα για να προστατέψει ό,τι απέμεινε από την πατρίδα και τον λαό του. Καθώς ξεκινάει μια επική περιπέτεια για την απελευθέρωση της Tsushima, θα αναγκαστεί να αφήσει στην άκρη τις παραδόσεις των σαμουράι, να υιοθετήσει ανορθόδοξες μεθόδους και να χαράξει ένα νέο μονοπάτι — το μονοπάτι του Φαντάσματος.”

Ο τίτλος κυκλοφορεί αποκλειστικά για το PlayStation 4 στις 17 Ιουλίου, υποσχόμενος μία μοναδική εμπειρία στον κόσμο των samurai. Αυτός ίσως είναι και ο τελευταίος μεγάλος αποκλειστικός τίτλος για το τωρινό σύστημα της Sony, πριν την έλευση του PlayStation 5. Σκοπεύετε να το αγοράσετε ή ακόμα παλεύετε με το The Last of Us Part II;