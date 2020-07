Hackers ανακάλυψαν PSOne emulator στο MediEvil για το PlayStation 4

Η έκδοση 7.02 του PlayStation 4 κυκλοφόρησε εδώ και λίγο καιρό, όμως μαζί της ήρθε και ένα exploit μέσα στον kernel του λειτουργικού, που επιτρέπει το jailbreak της κονσόλας. Εκμεταλλευόμενοι το exploit, αρκετοί hackers έκαναν μερικά “πειράματα” πάνω στην κονσόλα, όπως debug παιχνιδιών, αντιγραφή σε USB και άλλα.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν κρυμμένο στο Remake του παιχνιδιού MediEvil για το PlayStation 4. Ο τίτλος δίνει στους παίκτες την επιλογή “Old Game”, μέσω της οποίας μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι στην αρχική του έκδοση για το PlayStation 1. Όμως, οι hackers κατάφεραν αναλύοντας τα αρχεία του παιχνιδιού να ανακαλύψουν έναν native PSOne emulator, μέσω του οποίου τρέχει και ο τίτλος στην αρχική του έκδοση.

Oh wow, do youse remember how in the PS4 remake of Medievil you can unlock the original PS1 version of the game? Turns out there’s a whole PS1 emulator in there. Silent Hill running around 4K on a PS4 Pro is … not perfect 🤣 pic.twitter.com/tM3pSTaDjq

— Lance McDonald (@manfightdragon) July 18, 2020