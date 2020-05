Microsoft: Παραδέχεται το λάθος της για τα απογοητευτικά “gameplay trailers” του Xbox Series X

Η Microsoft μπορεί να έχει θέσει κάποιες λανθασμένες προσδοκίες σχετικά με την πρόσφατη παρουσίασή της για το Xbox Series X, σύμφωνα με τον Aaron Greenberg, γενικό διευθυντή του Xbox Games Marketing, ο οποίος απάντησε στο Twitter στην κριτική που προκάλεσε η παρουσίαση.

Thanks @godfree was a good typical pre-E3 first beat and we expected fans to want more and more is definitely what we plan to give them!

