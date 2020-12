Η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα πως το Microsoft Flight Simulator 2020 έρχεται σε Xbox Series X και Series S το καλοκαίρι του 2021. Μαζί, η εταιρεία έδωσε για πρώτη φορά gameplay βίντεο από τον τίτλο να τρέχει στο Series X και μάλιστα με in-game 4K γραφικά στην κονσόλα επόμενης γενιάς.

Ο Jorg Neumann, επικεφαλής του Microsoft Flight Simulator 2020, δήλωσε:

Σήμερα είμαστε ενθουσιασμένοι να σας ανακοινώσουμε ότι το Microsoft Flight Simulator θα ζωντανέψει στα Xbox Series X και Series S αυτό το καλοκαίρι. Οι λάτρεις των sim μπορούν να περιμένουν το ίδιο βάθος με την έκδοση του PC, επιτρέποντάς σας να ζήσετε τον πιο αυθεντικό και ρεαλιστικό προσομοιωτή πτήσης που έχουμε δημιουργήσει ποτέ.

Βέβαια, η εταιρεία είχε υποσχεθεί πως το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει και σε Xbox One και Xbox One X, όμως δεν έχουμε κάποια αντίστοιχη ανακοίνωση. Βέβαια, με τα προβλήματα του Cyberpunk 2077 στις Xbox One και PS4 εκδόσεις, ίσως η Microsoft αποφασίσει να αφήσει το εγχείρημα, κάτι απόλυτα λογικό για τόσο απαιτητικούς τίτλους.

Εσείς θέλετε να δοκιμάσετε το Microsoft Flight Simulator στο Xbox Series X;