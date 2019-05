Η Netflix θα συμμετέχει στην έκθεση gaming E3 2019

Η Netflix, είναι γνωστή στους περισσότερους ως μια streaming υπηρεσία προβολής ταινιών και σήμερα προχώρησε σε μια αναπάντεχη ανακοίνωση κάνοντας γνωστό ότι θα παρευρεθεί στην έκθεση gaming E3 2019 στο Λος Άντζελες και σε panel θα έχει τίτλο “Bring Your Favorite Shows to Life: Developing Netflix Originals into Video Games”.

Η εταιρία ήδη έχει κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο του gaming με το Minecraft Story Mode που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2018 και το επερχόμενο Stranger Things 3: The Game ένα 8-bit παιχνίδι βασισμένο στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 4 Ιουλίου αλλά δεν θα δούμε μόνο αυτά, καθώς έκανε tease ότι θα παρουσιάσει αρκετά ακόμη πράγματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι ανακοινώσεις της θα βασίζονται στα δικά της IP και λογικά θα βασίζονται στο Original περιεχόμενο της υπηρεσίας της.

Τέλος, από ότι φαίνεται στόχος της εταιρίας είναι να επεκταθεί και στον τομέα της ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών με το δικό της πρωτότυπο περιεχόμενο. Η E3 2019 διοργανώνεται στο Los Angeles Convention Center από τις 11 έως και τις 13 Ιουνίου.

Getting hype for #E32019. Hey @E3, can we get an invite? — NX (@NXOnNetflix) May 13, 2019

Definitely want to hang but we also have some gaming news in the works we can talk about. How about a panel? — NX (@NXOnNetflix) May 13, 2019

Of course there’s the upcoming @Stranger_Things game but hmmmmm… there’s definitely more to come! pic.twitter.com/UFBUCAs7Qr — NX (@NXOnNetflix) May 13, 2019

