New Xbox Experience: Γνωρίστε το νέο UI των Xbox

Με τη νέα γενιά να έρχεται μέσα στους επόμενους μήνες, η Microsoft φαίνεται πως θέλει να αξιοποιήσει τη δύναμη του Xbox Series X όχι μόνο για την παραγωγή των παιχνιδιών, αλλά και για να προσφέρει στους χρήστες μία ταχύτερη εμπειρία πλοήγησης στο μενού της κονσόλας αλλά και στις εφαρμογές.

Η εταιρεία ανέβασε ένα νέο βίντεο στο λογαριασμό της στο YouTube, όπου οι δημιουργοί του ανανεωμένου dashboard μας μιλούν για τη νέα εμπειρία που ετοιμάζουν να κυκλοφορήσουν μαζί με την επερχόμενη κονσόλα. Η αρχική του Xbox Series X θα φορτώνει 50% ταχύτερα από ότι βλέπουμε τώρα στο Xbox One, ενώ έχει μειωθεί και το footprint των home, guide και Store ώστε να χρησιμοποιούν 40% λιγότερη μνήμη. Η βελτίωση της ταχύτητας σημαίνει και γρηγορότερη εναλλαγή μεταξύ των παιχνιδιών, καθώς θα χρειάζεται περίπου το ένα τρίτο του χρόνου που χρειάζεται στο Xbox One.

Μαζί με τις βελτιώσεις στην ταχύτητα, η Microsoft εστιάζει στα πιο ευανάγνωστα κείμενα, με πιο στρογγυλοποιημένα στοιχεία στο UI και βελτιωμένα animations σε όλο το dashboard. Αυτό συμπεριλαμβάνει και το ανανεωμένο Xbox Store που ήδη έχει κυκλοφορήσει για τους Insiders στο Xbox One. Η εταιρεία φαίνεται να διορθώνει και την κοινοποίηση των clips, καθώς θα το στέλνει αυτόματα στο κινητό του χρήστη, ώστε να μπορεί να το κοινοποιήσει πιο εύκολα στα social media.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές θα κυκλοφορήσουν και για τις τωρινές κονσόλες Xbox One, Xbox One S και Xbox One X, όμως για να δει κάποιος τη μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα θα πρέπει να δει τη νέα εμπειρία στο επερχόμενο Xbox Series X. Αν και δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία, η Microsoft μας έχει ήδη γνωστοποιήσει πως η next-gen κονσόλα της θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο.

