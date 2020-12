Ο επικεφαλής των PS Studios έχει τοποθετήσει ανάποδα το PlayStation 5

Αν μπερδεύεστε με το πως πρέπει να τοποθετηθεί το PlayStation 5 μην ανησυχείτε, καθώς ακόμα και ο επικεφαλής των PS Studios την έχει ανάποδα. Ο Hermen Hulst ανέβασε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter, όπου δείχνει τη γάτα του να παίζει στην τηλεόραση με το παιχνίδι Bugsnax.

Αυτό που δεν πρόσεξε βέβαια είναι ότι έχει τοποθετήσει ανάποδα το PlayStation 5, κάτι που προσπάθησε να καλύψει αργότερα με crop του βίντεο, όμως ήδη η ζημιά είχε γίνει. Θα αναρωτηθεί κάποιος πως είναι δυνατόν ο επικεφαλής των PlayStation Studios να έχει κάνει ένα τέτοιο λάθος, όμως φαίνεται πως δεν υπάρχει εξήγηση, παρά μόνο προσπάθεια “κάλυψης”.

Here’s the original video also (before cropped) 👀 pic.twitter.com/qeT5RJ8qEF

— Ninzolow (@ninzolow) December 14, 2020