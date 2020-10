To Xbox τρολάρει το PlayStation 5 μέσω Twitter

Πριν λίγες ώρες η Sony ανέβασε ένα βίντεο έκπληξη, όπου έκανε teardown το PlayStation 5, αποκαλύπτοντας τα πάντα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Αν και η κονσόλα φαίνεται να έχει τρομερό σύστημα ψύξης, δύο πράγματα έμειναν: το μέγεθος της και το πόσο περίπλοκο (ή τουλάχιστον έτσι το έδειξαν) να αλλάξει η βάση στήριξης.

Ο λογαριασμός Xbox του Ηνωμένου Βασιλείου στο Twitter δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει troll για αυτό, ανεβάζοντας ένα νέο Tweet όπου εξηγεί “πως να αλλάξεις τη θέση του Xbox Series X από κάθετη σε οριζόντια”. Προφανώς οι φωτογραφίες είχαν απλά ένα Xbox Series X σε κάθετη και οριζόντια θέση, αφού η κονσόλα έχει μία στρόγγυλη βάση για κάθετη τοποθέτηση και “βάσεις” για οριζόντια.

How to switch the Xbox Series X from vertical to horizontal ⤵️ pic.twitter.com/efnCoBPWTW

— Xbox UK (@xboxuk) October 7, 2020