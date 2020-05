PlayStation 5: Διέρρευσε λίστα με 38 παιχνίδια μέσω του Official PlayStation Magazine

Το Official PlayStation Magazine φημολογούνταν ότι θα φιλοξενήσει ένα τεράστιο αφιέρωμα για τα επερχόμενα παιχνίδια του PS5 στο επόμενο τεύχος του Ιουλίου, που θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου. Απ” ότι φαίνεται ότι η ψηφιακή έκδοση αυτού του τεύχους έχει πλέον αρχίσει να διαρρέει. Πρώτον, το εξώφυλλο επιβεβαίωσε ότι περιείχε λίστα με 38 παιχνίδια του PS5:

We’re getting a PS5 reveal in early June. It is a 100% now. #PlayStation #PS5 #playthefuture pic.twitter.com/BwlPqdZAlO

