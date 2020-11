PlayStation 4: Αποκτήστε δωρεάν το Crypt of the NecroDancer

Αν και δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο, το Crypt of the NecroDancer είναι πλέον διαθέσιμο στο PS Store εντελώς δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε στο PlayStation 4. Επίσης, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση ούτε από πλευράς developer, οπότε ίσως η προσφορά δε διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Το Crypt of the NecroDancer κυκλοφόρησε το 2015 για Windows, macOS και Linux, ενώ το 2016 το είδαμε και σε PlayStation 4, PS Vita και iOS, με την κυκλοφορία σε Xbox One και Nintendo Switch να πραγματοποιείται το 2017 και 2018 αντίστοιχα. Το παιχνίδι είναι rhythm-based,αλλά αρκετά πιο hardcore από ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κατηγορία. Ο τίτλος αγαπήθηκε αρκετά από τους κριτικούς, με βαθμολογία 85% (η έκδοση του PS4) στο Metacritic, ενώ και στο Steam έχει δεχτεί πολύ καλές κριτικές.

Για να κατεβάσετε το παιχνίδι, θα πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό PlayStation. Μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι από εδώ και να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας εντελώς δωρεάν. Λογικά, ο τίτλος θα μπορεί να παιχτεί και στο PlayStation 5, αν και δε μπορούμε να το εξακριβώσουμε προς το παρόν.