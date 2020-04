PlayStation 4: Δωρεάν τα Journey και Uncharted: The Nathan Drake Collection

Με το πρόγραμμα Play At Home η Sony θέλει να ενθαρρύνει τους κατόχους του PlayStation 4 να μείνουν στο σπίτι και να παίξουν, ενώ παράλληλα να βοηθήσει και τους ανεξάρτητους developers με τις οικονομικές τους δυσκολίες.

Οι κάτοχοι του PlayStation 4 μπορούν να κατεβάσουν εντελώς δωρεάν τα Journey και Uncharted: The Nathan Drake Collection. Για τους κατοίκους Γερμανίας και Κίνας η συλλογή του Uncharted δε θα είναι διαθέσιμη, ενώ στη θέση της θα διατεθεί δωρεάν το Knack 2.

Να υπενθυμίσουμε πως το Uncharted: The Nathan Drake Collection περιέχει τρεις τίτλους της σειράς σε μία συλλογή, δηλαδή τα Drake’s Fortune, Among Thieves και Drake’s Deception. Για την ακόμα πληρέστερη εμπειρία, η Sony δίνει δωρεάν το Uncharted 4: A Thief’s End, μαζί με το Dirt Rally 2.0, δωρεάν στους συνδρομητές του PS Plus μέχρι τις 5 Μαΐου.

Η Sony δήλωσε επίσης πως με το πρόγραμμα Play At Home θα μπορέσει να μοιράσει στους ανεξάρτητους developers που συνεργάζονται μαζί της 10 εκατομμύρια Δολάρια, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. Περισσότερες πληροφορίες, όπως τα κριτήρια των studio που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, θα δοθούν στο μέλλον.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Journey και Uncharted: The Nathan Drake Collection έως τις 5 Μαΐου και θα μείνουν στην κατοχή σας. Δεν υπάρχει ενημέρωση αν μετά το πέρας της ημερομηνίας οι τίτλοι αντικατασταθούν με νέους.

