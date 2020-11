PlayStation 5: Όλα τα παιχνίδια του PS Plus Collection για να λιώσετε στο launch

Το PlayStation 5 έρχεται σε περίπου δύο εβδομάδες, όμως η Sony φροντίζει να μας παρέχει 20 παιχνίδια στο PS Plus Collection για το launch. Οι τίτλοι θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Στη χώρα μας, το PS Plus Collection θα διατεθεί στις 19 Νοεμβρίου, μαζί με την κονσόλα, ενώ άλλοι, πιο “τυχεροί” θα τα έχουν από τις 12 Νοεμβρίου.

Τα παιχνίδια του PS Plus Collection για το PlayStation 5 (και τα review τους από το Game2.0):

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III – Zombie’s Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

Ποιο παιχνίδι σκοπεύετε να λιώσετε πρώτα στο launch του PlayStation 5;