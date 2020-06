PlayStation 5: Πατέντα αποκαλύπτει ότι θα έχει καλύτερο σύστημα ψύξης

Η Sony ετοιμάζεται για την παρουσίαση του PlayStation 5 το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η Sony αποκάλυψε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κονσόλας τους προηγούμενους μήνες ωστόσο σημαντικό ρόλο για την απόδοση του hardware παίζει και η ψύξη. Μία πατέντα που αποκάλυψε το LetsGo Digital αποκαλύπτει ότι η Sony θα ενσωματώσει στο PS5 ένα νέο σύστημα ψύξης το οποίο θα είναι καλύτερο σε σχέση με αυτό του PS4.

Το νέο σύστημα ψύξης του PS5 φαίνεται πολύ πιο περίπλοκο, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό καθ’ αυτό θα ενσωματωθεί στην τελική έκδοση που θα κυκλοφορήσει. Γενικά, το PS5 αναμένεται να έχει καλύτερες θερμοκρασίες ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί και ο θόρυβος.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020