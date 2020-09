PlayStation 5 Showcase: Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από τη Sony

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Sony θα πραγματοποιήσει ένα νέο, ψηφιακό event σήμερα, στις 23:00 ώρα Ελλάδος, με την ονομασία PlayStation 5 Showcase. Όμως, τι περιμένουμε να δούμε από ένα event μόλις 40 λεπτών; Πάμε να δούμε τις δικές μας προβλέψεις, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε.

Τιμή

Η Sony κρατούσε νεκρική σιγή μέχρι σήμερα για τη τιμή του PlayStation 5, όμως μετά την ανακοίνωση των τιμών των Xbox Series S και Xbox Series X, η εταιρεία πλέον είναι έτοιμη να απαντήσει και να ανοίξει τα χαρτιά της. Πριν λίγες ημέρες είχαμε μία έμμεση επιβεβαίωση της τιμής του PlayStation 5 από το κατάστημα El Corte Inglés, το οποίο έχει ήδη τις νέες κονσόλες στο σύστημα του.

Σύμφωνα με την πηγή, το PlayStation 5 Digital θα κοστίζει 399,90 ευρώ, με το PlayStation 5 με Blu-Ray να ανεβάζει τη τιμή στα 499,90 ευρώ, όσο δηλαδή του Xbox Series X. Από την άλλη, δε γνωρίζουμε αν αυτές θα είναι 100% οι τιμές, οπότε θα πρέπει να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση.

First-Party Exclusives

Στην προηγούμενη γενιά η Sony δε μας άφησε χωρίς αποκλειστικούς τίτλους: God of War, The Last of Us II, Horizon: Zero Dawn και άλλοι πολλοί τίτλοι ήταν διαθέσιμοι αποκλειστικά για τους κατόχους του PlayStation 4 από τα studio της εταιρείας. Αυτή η παράδοση περιμένουμε να συνεχιστεί.

Ήδη γνωρίζουμε ότι το Spider-Man Miles Morales και το Ratchet and Clank: Rift Apart θα αποτελούν δύο μεγάλες αποκλειστικότητες για το λανσάρισμα της νέας κονσόλας, ενώ αναμένουμε να δούμε περισσότερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια. Επίσης, περιμένουμε να δούμε κάποιο gameplay του Horizon: Forbidden West. Τέλος, σίγουρα θα δούμε κάποιο teaser από νέα exclusives του PlayStation 5, όπως το Gran Turismo 7 ή εντελώς νέα παιχνίδια.

Third-Party Exclusives

Από αποκλειστικότητες άλλων studio, δυστυχώς δε γνωρίζουμε πολλά. Ήδη έχει ανακοινωθεί το Demon’s Souls, ένα remake του αρχικού τίτλου του PlayStation 3, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος. Επίσης, ήδη η Sony έχει συμφωνία για κυκλοφορία περιεχομένου πρώτα στο PlayStation με τη σειρά Call of Duty, οπότε περιμένουμε να δούμε μερικές ακόμη τέτοιες συμφωνίες. Επίσης, πολύ πιθανό να δούμε και το Final Fantasy XVI, με τη φημολογία τις τελευταίες ημέρες να έχει φουντώσει.

Εσείς τι περιμένετε να δείτε στο επερχόμενο PlayStation 5 Showcase;