PlayStation Launch Day: Πως φτάσαμε στην πέμπτη γενιά

Σήμερα κυκλοφόρησε και επίσημα το PlayStation 5, η πέμπτη γενιά κονσόλων της Sony και είπαμε να θυμηθούμε πως φτάσαμε εδώ, με τα προηγούμενα launch day. Από το 1995 όπου και το είδαμε στην Ευρώπη μέχρι το 2020, πάμε να θυμηθούμε τις κονσόλες που μας έχει προσφέρει το PlayStation Brand.

PlayStation

Ένας νέος παίκτης μπαίνει δυνατά στη μάχη των συστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας και ακούει στο όνομα PlayStation. Η κονσόλα κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου 1994 στην Ιαπωνία και κυκλοφόρησε στην Ευρώπη στις 29 Σεπτεμβρίου 1995. Το όπλο του: 32bit 3D γραφικά και CD-ROM. Η αρχή του θρύλου μόλις ξεκίνησε, με συνολικές πωλήσεις 102 εκατομμυρίων τεμαχίων στη διάρκεια της ζωής του.

PlayStation 2

Πλέον ως όχι νέος αλλά ο κύριος παίκτης, η Sony κυκλοφορεί τη δεύτερη γενιά της κονσόλας της, με το όνομα PlayStation 2, στις 4 Μαρτίου 2000 στην Ιαπωνία και στις 24 Νοεμβρίου 2000 στην Ευρώπη. Πάνω από 3.800 παιχνίδια κυκλοφόρησαν, αμέτρητες συγκινήσεις και δύο εκδόσεις για την πιο επιτυχημένη κονσόλα όλων των εποχών, με πλέον 155 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

PlayStation 3

Μετά την επιτυχία του PlayStation 2, το PlayStation 3 ήταν το πρώτο “στραβοπάτημα” για την εταιρεία. Η κονσόλα κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου 2006 στην Ιαπωνία και ήρθε στην Ευρώπη στις 23 Μαρτίου 2007. Μεγάλο το κόστος, λίγοι οι τίτλοι στην αρχή. Όμως, παρά τα προβλήματα, η Sony ξύπνησε νωρίς, χαρίζοντας μας νέες σειρές, όπως Uncharted και Last of Us, το τέλος της πρώτης τριλογίας του God of War και έφτασε τελικά τις 87,4 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

PlayStation 4

Η Sony κατάλαβε πολύ γρήγορα τα λάθη που έκανε με το PlayStation 3 και δεν έδωσε καθόλου χώρο στους αντιπάλους της αυτή τη φορά. Πιο δυνατό σύστημα από της Microsoft αλλά και πιο οικονομικό ταυτόχρονα σε ένα brand που είχε ήδη αγαπηθεί. Το PlayStation 4 έδειξε τα δόντια του, με την κυκλοφορία του να πραγματοποιείται στην Ευρώπη στις 29 Νοεμβρίου 2013. Μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 110 εκατομμύρια πωλήσεις, μας χάρισε μοναδικές εμπειρίες σε όλη τη γενιά και απλά δημιούργησε αυτόν τον πανικό που γίνεται σήμερα με το PlayStation 5.

Ποια ήταν η πρώτη σας κονσόλα PlayStation και ποια η αγαπημένη σας;