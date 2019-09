PlayStation Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια του Οκτωβρίου

Η Sony, μετά την ολοκλήρωση του State Of Play event της, αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια που θα λάβουν οι συνδρομητές του PlayStation Plus τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι PS4 με ενεργή συνδρομή θα μπορούν από τις 2 Οκτωβρίου να κατεβάσουν εντελώς δωρεάν το The Last of Us Remastered. Καθώς χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου κεφαλαίου της σειράς, είναι μια καλή ευκαιρία για όσους έχουν παίξει στο παρελθόν τον πρώτο τίτλο να κάνουν ένα φρεσκάρισμα αλλά και φυσικά όσοι δεν είχαν την δυνατότητα στο παρελθόν να ασχοληθούν τώρα με τον τίτλο.

Πέρα από τον τίτλο φαινόμενο της Naughty dog, οι PlayStation Plus συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν και τον αθλητικό τίτλο MLB The Show 19.

