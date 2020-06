Πολωνία: Η πρώτη χώρα που χρησιμοποιεί video game στο εκπαιδευτικό σύστημα

Η κυβέρνηση της Πολωνίας θα ενσωματώσει στο πρόγραμμα διδασκαλίας των παιδιών ένα παιχνίδι για υπολογιστή το οποίο ακούει στο όνομα This War of Mine. Την είδηση ανακοίνωσε επίσημα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki κατά την διάρκεια επίσκεψης του στην έδρα της εταιρείας που ανέπτυξε το παιχνίδι.

Η Πολωνία θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα βάλει ένα παιχνίδι για υπολογιστή στην λίστα ανάγνωσης του Υπουργείου Παιδείας. Οι νέοι χρησιμοποιούν τα παιχνίδια για να φανταστούν ορισμένες καταστάσεις (κατά κάποιο τρόπο). Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η ενσωμάτωση των παιχνιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα θα επεκτείνει την φαντασία των παιδιών και θα φέρει κάτι νέο στον πολιτισμό.

Ο CEO της 11 bit studios, σε δική του δήλωση ανέφερε ότι τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην τομέα της εκπαίδευσης για την διδασκαλία μαθηματικών, χημείας και ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων αλλά κανένα παιχνίδι έως τώρα δεν έχει ενσωματωθεί επίσημα στο εκπαιδευτικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο.

Το This Was of Mine κυκλοφόρησε πίσω στο 2014 και παρόλο που έχει θεματικό τον πόλεμο, δεν επικεντρώνεται στις μάχες αλλά στην εμπειρία των πολιτών. Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια το This War of Mine βάζει τον παίχτη στην θέση ενός ατόμου το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει από τον πόλεμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιχνίδι βασίζεται στην Πολιορκία του Σεράγεβο καθώς και την Εξέγερση της Βαρσοβίας.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας σημείωσε ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν γίνει μέρος της κουλτούρας της Πολωνίας με την gaming βιομηχανία στην χώρα να έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι το θρυλικό The Witcher, που βασίζεται στα βιβλία του Andrzej Sapkowski το οποίο λίγο αργότερα έγινε και σειρά στο Netflix.

