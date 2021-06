Psychonauts 2: Action-adventure platformer τρίτου προσώπου [E3 2021]

Τρίτη, 15/06/2021 · Νίκος Ζώης

Το Age of Empires 4 βγαίνει 28 Οκτωβρίου για PC. To Age of Empires 4 αποτελεί μετεξέλιξη των κλασικών προκατόχων του, επιτρέποντάς σας να ζήσετε επικές ιστορικές μάχες που καθόρισαν την πορεία του σύγχρονου κόσμου.