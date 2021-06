Zelda Breath of the Wild 2: Gameplay video από την E3 2021

Τετάρτη, 16/06/2021 · Νίκος Ζώης

Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωσή του, το υπεραναμενόμενο sequel του Zelda: Breath of the Wild επιστρέφει στο προσκήνιο. Η Nintendo δημοσίευσε το πρώτο gameplay βίντεο του παιχνιδιού, με δράση από έναν νέο τεράστιο κόσμο στον ουρανό, πάνω από το βασίλειο της Hyrule. Το Zelda: Breath of the Wild 2 (όχι επίσημη ονομασία) θα βγει 2022 στο Switch.