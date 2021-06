World War Z: Aftermath [E3 2021]

Τετάρτη, 16/06/2021 · Νίκος Ζώης

Φέτος επιστρέφουμε στον μετα-αποκαλυπτικό κόσμο του co-op shooter με ζόμπι World War Z. Η Saber Interactive ανακοίνωσε το World War Z: Aftermath, το οποίο είναι ταυτόχρονα remaster και sequel του πρώτου τίτλου. To World War Z: Aftermath περιλαμβάνει νέα επεισόδια, συν όλο το περιεχόμενο του World War Z: Game of the Year Edition. Διαθέτει μεταξύ άλλων νέο σύστημα μάχης σώμα-με-σώμα, επιλογή προοπτικής πρώτου προσώπου και cross-play μεταξύ όλων των πλατφορμών.

Το World War Z: Aftermath αναμένεται 2021 σε PS4, Xbox One και PC και αρχές 2022 σε PS5 και Xbox Series X/S (στα οποία είναι 4K/60fps). Αν έχετε το World War Z, μπορείτε να το αγοράσετε φθηνότερα στην ίδια πλατφόρμα.