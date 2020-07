PUBG: Σημείωσε πωλήσεις 70 εκατομμυρίων τεμαχίων

Από το Μάρτιο του 2017, όπου και ξεκίνησε η κυκλοφορία του, το PUBG αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο λίγα παιχνίδια. H κυκλοφορία της πρώτης final έκδοσης το Δεκέμβριο του ίδιου έτους να σηματοδοτεί την έναρξη πολλών προβλημάτων, κάποια εκ των οποίο δεν υπήρχαν καν στη beta.

Τον ίδιο μήνα ο τίτλος κυκλοφόρησε και στο Xbox One, όμως το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον εκνευριστικό, με το όχι τόσο δυνατό hardware του αρχικού Xbox One να φαίνεται ότι δε μπορεί να σηκώσει έναν τόσο unoptimized τίτλο. Η έλευση του Xbox One X έκανε καλύτερα τα πράγματα, με το παιχνίδι τελικά να κυκλοφορεί στα τέλη του 2018 και για το PlayStation 4, ενώ ακολούθησαν οι mobile και lite εκδόσεις.

Παρά αυτό το γεμάτο σκαμπανεβάσματα ταξίδι, η PUBG Corporation ανακοίνωσε επίσημα πως ο τίτλος έχει φτάσει πωλήσεις 70 εκατομμυρίων τεμαχίων. Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει τις εκδόσεις Xbox One, PlayStation 4 και PC, χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν η εταιρεία μετράει και τη δωρεάν διανομή του τίτλου μέσω του Xbox Game Pass.

Ο παραπάνω αριθμός είναι αρκετά εντυπωσιακός, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο τίτλος βρίσκεται μόλις τρία χρόνια στην αγορά. Τα τελευταία επίσημα νούμερα που είχε δημοσιεύσει η εταιρεία ήταν τον Ιούνιο του 2018, όπου και ανακοίνωσε πωλήσεις 50 εκατομμυρίων τεμαχίων. Ο τίτλος συνεχίζει να είναι ένας εκ των δημοφιλέστερων battle royale τίτλους που κυκλοφορούν.

