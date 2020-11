Ratchet and Clank Rift Apart: Θα κυκλοφορήσει μόνο στο PlayStation 5

Η Insomniac ήθελε να ξεκαθαρίσει πως το επερχόμενο Ratchet and Clank Rift Apart θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο PlayStation 5. Με τη Sony να ανακοινώνει πως το Spider-Man Miles Morales αλλά και το επερχόμενο Horizon Forbidden West θα κυκλοφορήσουν και στο PlayStation 4, το εύλογο ερώτημα πολλών ήταν τι θα γίνει με τις υπόλοιπες αποκλειστικότητες.

Ήδη οι φήμες για το Daemon Souls οργιάζουν χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ και το Ratchet and Clank Rift Apart είναι από τους first party τίτλους που κάποιοι πίστευαν ότι θα δουν και στο PlayStation 4. Τελικά, η Insomniac Games απάντησε σε σχετικό ερώτημα στο Twitter και ξεκαθάρισε πως το επερχόμενο παιχνίδι της θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 5, που σημαίνει ότι δε θα το δούμε και στην τρέχουσα γενιά.

Βέβαια, αυτό είναι απολύτως λογικό. Ο τίτλος έχει σχεδιαστεί στα μέτρα του ταχύτατου SSD του PlayStation 5 για τη γρήγορη αλλαγή μεταξύ των levels, οπότε δε θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά στον παλαιότερο και πιο αργό δίσκο του PlayStation 4. Δε γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει το Ratchet and Clank Rift Apart, όμως αναμένουμε σύντομα κάποια σχετική ενημέρωση από τη Sony.

