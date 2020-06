Smash Bros Ultimate: Παίκτης δημιούργησε όλους τους χαρακτήρες στο Animal Crossing

To Animal Crossing: New Horizons κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και κέρδισε αμέσως το κοινό για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς ήταν οι δυνατότητες που προσφέρει στον τομέα δημιουργίας χαρακτήρων, αντικειμένων, και τα λοιπά. Το customization στο παιχνίδι είναι τόσο ανεπτυγμένο που επέτρεψε σε έναν παίκτη να φτιάξει όλους τους χαρακτήρες του Smash Bros Ultimate (SBU), το οποίο ανακηρύχθηκε Fighting Game της χρονιάς, στα The Game Awards 2019.

Όταν το Smash Bros Ultimate συνάντησε το Animal Crossing: New Horizons

Δημιουργός των χαρακτήρων του SBU είναι ο redditor DJ-Dez, ο οποίος αναφέρει ότι χρειάστηκαν πάνω από 400 ώρες για να ολοκληρώσει το πραγματικά εντυπωσιακό έργο του.

Κάθε χαρακτήρας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τον πραγματικό ήρωα του Smash Bros Ultimate. Ο DJ-Dez χρησιμοποίησε κάθε μέσο που προσφέρει το Animal Crossing: New Horizons και κατάφερε να αντιγράψει σχεδόν πιστά τους χαρακτήρες. Όποιος γνωρίζει τους ήρωες του SBU θα τους αναγνωρίσει άμεσα με την πρώτη ματιά.

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ο King K. Rool, ο οποίος φοράει καπέλο με προσαρμοσμένο σχέδιο και γέρνει προς τα κάτω για να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι ο βασιλιάς κροκόδειλος του Smash Bros Ultimate.

Αντίστοιχα, οι Samus και Dark Samus φοράνε προσαρμοσμένα κράνη και εξοπλισμό μοτοσυκλέτας. Από την άλλη, οι Ice Climbers χρησιμοποιούν πιτζάμες και bonnets για να μοιάζουν όσο γίνεται με τους ήρωες του SBU.

Όσοι θέλουν να θαυμάσουν έναν προς έναν τους χαρακτήρες και να παρατηρήσουν κάθε λεπτομέρεια μπορούν να επισκεφθούν αυτόν τον σύνδεσμο.

Πηγή