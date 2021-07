Sony State of Play: 7 παιχνίδια που ξεχώρισαν στην παρουσίαση

Παρασκευή, 09/07/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Το Sony State of Play event έδωσε μία καλή εικόνα του τι έρχεται προσεχώς ως περιεχόμενο στο PlayStation 5. Στην αναφορά αυτή ξεχωρίζουμε μερικούς από τους πιο ηχηρούς τίτλους που ικανοποιούν όλα τα γούστα του κάθε gamer.

Στην εκδήλωση της Sony παρουσιάστηκε ένα πρώτο trailer του Moss: Book II, το οποίο θα μπει στο PlayStation VR, κάτι που συνέβαινε και στον προηγούμενο τίτλο της σειράς. Στο PS5 αναμένεται να έρθει και το Arcadegeddon, το οποίο είναι ένα arcade shooter game, το οποίο έχει διαμόρφωση multiplayer και προσφέρει πολλά mini games. O νέος τίτλος θα είναι διαθέσιμος μέσα στο 2022.

Το Hunter’s Arena Legends θα είναι διαθέσιμο τόσο στο PS4 όσο και στο PS5 και θα είναι σύντομα διαθέσιμο από τον Αύγουστο και έπειτα. To Jett: The Far Shore θα είναι διαθέσιμο εντός του 2021 σε PS4 και PS5 και, όπως δηλώνει και το όνομά του, θα σας βάλει στη θέση του πιλότου σε αεροσκάφη που πετούν σε εξωγήινους εντυπωσιακούς κόσμους.

Το Lost Judgment είναι η συνέχεια του Judgment του 2019, με το trailer στο Sony State of Play να κεντρίζει το ενδιαφέρον, λόγω δράσης. Θα είναι διαθέσιμο από τις 24 Σεπτεμβρίου. Τις εντυπώσεις κερδίζει και το Death Stranding: Director’s Cut. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο με νέες αποστολές.

Τέλος, το Deathloop της Bethesda, θα είναι διαθέσιμο στις 14 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο PS5, το οποίο μας βάζει σε ένα παιχνίδι του χρόνου με τη μορφή ενός Shooter.