The Last Of Us: Η ίδια πρωταγωνίστρια θα είναι και στην τηλεοπτική σειρά

Παρασκευή, 28/05/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Η Merle Dandridge είναι η ηθοποιός που θα ενσαρκώσει την Marlene στο The Last Of Us που θα προβάλλει το HBO Max. Η ίδια ηθοποιός είχε παίξει τον ίδιο ρόλο και στο αρχικό video game, οπότε θα υπάρχει η απαραίτητη σύνδεση της σειράς με το παιχνίδι.

Όπως σχολιάζουν πολλά sites που ασχολούνται με τον πολιτισμό, δεν είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε τους ίδιους ηθοποιούς να ενσαρκώνουν τους ρόλους που είχαν αναλάβει σε ένα video game, στις τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές μεταφορές των παιχνιδιών αυτών. Η επιλογή της Merle Dandridge για το ρόλο της Marlene αλλάζει τον κανόνα και από πολλούς αυτό σχολιάζεται ως λογική απόφαση και καλοδεχούμενο.

Ο ρόλος της Marlene στο The Last Of Us είναι κομβικός για το πώς κατάφεραν να συναντηθούν οι Joel και Ellie και να ξεκινήσουν την περιπέτειά τους απέναντι σε μία διαδρομή γεμάτη ζόμπι. Μένει, τώρα, να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η τηλεοπτική μεταφορά του παιχνιδιού και αν θα σεβαστούν οι παραγωγοί το game ή θα… ξεφύγουν λίγο.