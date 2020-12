The Game Awards 20202: Το The Last of Us Part II σάρωσε τα βραβεία

The Game Awards 20202: Το The Last of Us Part II σάρωσε τα βραβεία

Τα βραβεία The Game Awards 2020 ολοκληρώθηκαν, με το The Last of Us Part II να είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Το παιχνίδι κέρδισε συνολικά 7 βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο του καλύτερου παιχνιδιού της χρονιάς.

Πέραν αυτού όμως, η Sony είναι η μεγάλη νικήτρια, καθώς τα αποκλειστικά παιχνίδια του PlayStation 4 συγκέντρωσαν συνολικά 10 βραβεία, 2 το Final Fantasy VII και 1 το Ghost of Tsushima, το οποίο ήταν και η επιλογή των παικτών ως το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Το Animal Crossing έμεινε στο 1 βραβείο, ενώ το Among Us κατάφερε να κερδίσει δύο.

Οι νικητές των The Game Awards 2020 ανά κατηγορία

Παιχνίδι της χρονιάς – The Last of Us Part II

Καλύτερη σκηνοθεσία – The Last of Us Part II

Καλύτερη αφήγηση – The Last of Us Part II

Καλύτερη καλλιτεχνική κατεύθυνση – Ghost Of Tsushima

Καλύτερη μουσική επένδυση – Final Fantasy VII Remake

Καλύτερος σχεδιασμός ήχου – The Last of Us Part II

Καλύτερη ερμηνεία(ηθοποιού) – Laura Bailey (Abby, The Last of Us Part II)

Παιχνίδια με μεγάλο αντίκτυπο – Tell me Why

Καλύτερο παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει και συνεχίζει να αναπτύσσεται – No Man’s Sky

Καλύτερο Indie – Hades

Καλύτερο mobile game – Among Us

Καλύτερη υποστήριξη από την κοινότητα – Fall Guys: Ultimate Knockout

Καλύτερο VR/AR παιχνίδι – Half Life: Alys

Καινοτομία στην προσβασιμότητα – The Last of Us Part II

Καλύτερο παιχνίδι δράσης– Hades

Καλύτερο action-adventure – The Last of Us Part II

Καλύτερο RPG – Final Fantasy VII Remake

Καλύτερο fighting game – Mortal Combat 11 Ultimate

Καλύτερο παιχνίδι για όλη την οικογένεια – Animal Crossing: New Horizons

Καλύτερο παιχνίδι στρατηγικής/simulation – Microsoft Flight Simulator

Καλύτερο παιχνίδι ταχύτητας/αθλημάτων – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Καλύτερο multiplayer παιχνίδι – Among Us

Πηγή