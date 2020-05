The Last Of Us Part 2: Η μεγαλύτερη σε μέγεθος GB αποκλειστικότητα του PlayStation 4

Ένα από τα κορυφαία αποκλειστικά video games του PlayStation 4 αποτελεί το The Last Of Us Part 2, το οποίο οι φαν περιμένουν με μεγάλη αγωνία. Αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου από τη Sony Interactive Entertainment, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες μέρες.

Η Naughty Dog έχει αναλάβει τον προγραμματισμό του παιχνιδιού και έχει κάνει αρκετή δουλειά στο δεύτερο game του LOU, μετά από την ιστορία, που έφτιαξε στο πρώτο, με την ονομασία Remastered.

Αυτό φαίνεται και από τη χωρητικότητα του παιχνιδιού, καθώς όποιος αγοράσει τη στάνταρ έκδοση του LOU2 (θα κυκλοφορήσει και μία Digital Deluxe Edition) θα χρειαστεί δύο δίσκους και τουλάχιστον 100 GB χώρο στην κονσόλα του για να μπορέσει να το εγκαταστήσει, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του PlayStation.

Προφανώς, ο πρώτος δίσκος θα χρειάζεται για την εγκατάσταση του στο σύστημα και ο δεύτερος για να παίξει το παιχνίδι. Κάτι που σημαίνει ότι το Last Of Us Part 2 θα είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος GB αποκλειστικότητα του PS4, αφού ένα άλλο αποκλειστικό video game της κονσόλας της Sony, το Final Fantasy 7 Remake, ξεπερνάει μόλις τα 90 GB.

Άλλωστε, η Naughty Dog το θεωρεί ως ένα πολύ φιλόδοξο video game λίγο πριν το τέλος ζωής του PS4, αφού σε λίγους μήνες θα κυκλοφορήσει το PlayStation 5.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το Last Of Us Part 2 είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο PlayStation Store, με την απλή έκδοση να κοστίζει 69,99€ και την Digital Deluxe Edition να προσφέρεται έναντι 79,99€.

Όσοι το προπαραγγείλουν θα έχουν αρκετά αξιόλογα μπόνους, όπως αναβάθμιση της χωρητικότητας στο πιστόλι της Έλι για περισσότερα πυρομαχικά, εγχειρίδιο χειροτεχνίας για συνταγές και αναβαθμίσεις, καθώς και το PSN Avatar του τατουάζ της Έλι.

