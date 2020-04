The Last Of Us Part 2: Κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου

Τέλος στην αγωνία των φαν του Last Of Us Part 2 βάζει η είδηση της νέας ημερομηνίας κυκλοφορίας του. Το δεύτερο video game της σειράς LOU ήταν, αρχικά, προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου αποκλειστικά για το PlayStation 4, όμως στις 2 Απριλίου η Naughty Dog, που έχει αναλάβει τον προγραμματισμό του, ανακοίνωσε την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του παιχνιδιού λόγω του κορονοϊού.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ήθελε να λύσει υλικοτεχνικά θέματα και να εξασφαλίσει ότι θα κυκλοφορήσει σε όλον τον κόσμο στην ίδια ημερομηνία. Πλέον, φαίνεται ότι τα ξεπέρασε, καθώς ορίστηκε νέα ημερομηνία στις 19 Ιουνίου.

Την είδηση αποκάλυψε ο επικεφαλής της Sony Interactive Entertainment World Studios, θυγατρικής της SIE, που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του LOU Part 2, Χέρμεν Χαλστ, σε ανάρτηση που έκανε στο blog του PlayStation.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι θα καθυστερήσει και την κυκλοφορία του Ghost of Tsushima, καθώς το εν λόγω video game θα διατεθεί στο κοινό στις 17 Ιουλίου και όχι τον Ιούνιο. «Καθώς οι ομάδες μας στη Sony Interactive Entertainment και στη Worldwide Studios αντιμετωπίζουν έναν κόσμο, που άλλαξε από τον COVID-19, πρέπει να προσαρμοστούμε στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Εν μέσω της αναστάτωσης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους gamers του PlayStation, που θέλουν να μάθουμε πότε θα φτάσουν στο PlayStation οι επόμενες αποκλειστικότητες. Εφόσον βλέπουμε μία χαλάρωση στην παγκόσμια διανομή, είμαι χαρούμενος που επιβεβαιώνω ότι το Last Of Us Part 2 θα έρθει στις 19 Ιουνίου και το Ghost of Tsushima θα ακολουθήσει στις 17 Ιουλίου.

Θέλω προσωπικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τις δύο ομάδες των Naughty Dog και Sucker Punch Productions για τα επιτεύγματά τους, καθώς γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να φτάσεις στη γραμμή τερματισμού υπό αυτές τις συνθήκες.

Αμφότερες οι ομάδες έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για να προσφέρουν παγκόσμιας κλάσης εμπειρίες και ανυπομονούμε να δούμε τι πιστεύετε γι’ αυτά, όταν κυκλοφορήσουν σε λίγους μήνες. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Κοινότητα του PlayStation για τη συνεχή υποστήριξη και για την υπομονή», έγραψε ο Χαλστ.

Από εκεί και πέρα, το GameSpot αναφέρει πως στο LOU2 δε θα είναι διαθέσιμο το multiplayer, εστιάζοντας στην εμπειρία του single-player, όμως το παιχνίδι θα απαιτεί τη χρήση δύο Blu-ray δίσκων.

Όσον αφορά τις προπαραγγελίες, όσοι τις είχαν κάνει μέχρι τις 2 Απριλίου πήραν πίσω τα χρήματά τους και θα πρέπει να κάνουν νέα προπαραγγελία του video game, όταν αυτό θα είναι εκ νέου διαθέσιμο στο PlayStation Store, κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα, με δεδομένο ότι πλέον είναι γνωστή η νέα ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Τέλος, να σημειωθεί ότι θα υπάρξουν διάφορες εκδόσεις, όπως η Collector’s Edition και η Ellie’s Edition, ενώ για τον κάθε gamer, που θα κάνει προπαραγγελία το Last Of Us Part 2, θα υπάρχει κι ένα bonus.

