The Witcher 3: Έρχεται στη νέα γενιά με δωρεάν αναβάθμιση

Παρά την ενασχόληση του studio με την ανάπτυξη του Cyberpunk 2077, η CD Project RED προχώρησε σε μία νέα ανακοίνωση, φέροντας θετικά νέα για όσους σκοπεύουν να αναβαθμίσουν σύντομα σε next-gen κονσόλα, αλλά και όσους δεν πρόλαβαν να απολαύσουν την ξεχωριστή περιπέτεια του The Wither 3.

Το studio ανακοίνωσε μέσα από το προφίλ του στο Twitter πως θα κυκλοφορήσει μία νέα, αναβαθμισμένη έκδοση του The Wither 3: Wild Hunt, η οποία θα προσφέρει τεχνικές και οπτικές αναβαθμίσεις, όπως ray tracing και γρηγορότερα loadings, μαζί με όλα τα DLC. Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 5, Xbox Series X και PC ως “Complete Edition”, χωρίς να γνωρίζουμε ημερομηνία κυκλοφορίας.

The Witcher 3 is coming to the next generation!

A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4.

More: https://t.co/JclubxpJim pic.twitter.com/gWCJzST3vr

— The Witcher (@witchergame) September 4, 2020