Το Ghost of Tsushima είναι το original IP του PS4 με τις γρηγορότερες πωλήσεις

Μετά την επιτυχία των πωλήσεων του The Last of Us Part II η Sony προσθέτει άλλη μία επιτυχία – ρεκόρ πριν το τέλος της γενιάς, αποχαιρετώντας με τον καλύτερο το PlayStation 4 αλλά και προσφέροντας ένα τελευταίο και όμορφο “αντίο” στους κατόχους της κονσόλας.

Η Sony ανακοίνωσε πως το Ghost of Tsushima είναι το γρηγορότερο σε πωλήσεις first-party νέο IP για το PlayStation 4, φτάνοντας πωλήσεις 2.4 εκατομμυρίων τεμαχίων μέσα στις τρεις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του. Αυτά τα νούμερα θα μπορούσαν να είναι ακόμα μεγαλύτερα, καθώς σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας έχει εξαντληθεί το απόθεμα, με τη Sony να προτείνει τη ψηφιακή μορφή του τίτλου στους ενδιαφερόμενους.

Το δημιούργημα της Sucker Punch έχει εκθειαστεί τόσο από κριτικούς όσο και από το καταναλωτικό κοινό, προσφέροντας πολλές ώρες διασκέδασης, όμορφα τοπία και εθιστικό gameplay, μαζί με ιστορία που τραβάει το ενδιαφέρον του παίκτη. Εσείς έχετε παίξει το Ghost of Tsushima;

