Το Halo 3: ODST έρχεται στο PC στις 22 Σεπτεμβρίου

Η 343 Industries συνεχίζει να προσφέρει στους κατόχους του Halo: The Master Chief Collection στο PC περισσότερο περιεχόμενο. Αφού είδαμε τα Halo: Combat Evolved, Halo 2 και Halo 3 μέσα στους προηγούμενους μήνες, οι κάτοχοι της συλλογής για PC θα πάρουν έναν από τους πιο ξεχωριστούς τίτλους της σειράς.

Ο λόγος για το Halo 3: ODST, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 για το Xbox 360. Το Halo 3: ODST βάζει τους παίκτες στα παπούτσια ενός ανθρώπου για πρώτη φορά στη σειρά, καθώς είστε μέλλον των Orbital Drop Shock Troopers (ODST), αντί κάποιου Spartan. Αυτό και μόνο το στοιχείο έφερε ένα νέο αέρα στη σειρά, ενώ ο πιο σκοτεινός του τόνος ήταν κάτι που λάτρεψαν οι παίκτες.

Halo 3: ODST will officially arrive on PC as a part of the Master Chief Collection, on September 22nd. Suit up, strap in, and prepare to return to New Mombassa. pic.twitter.com/Jm6yAEczvw

— Halo (@Halo) September 14, 2020