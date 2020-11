Το νέο meme του Spider-Man Miles Morales που κέρδισε το internet

Με την κυκλοφορία του Spider-Man Miles Morales το studio θέλησε να ανεβάσει ένα meme στο Twitter, το οποίο κέρδισε όλο το internet. To studio Insomniac Games, το οποίο βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του παιχνιδιού, ανέβασε ένα meme στο οποίο βλέπουμε τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού σε ρόλο Shaquille O’Neal.

Βέβαια, ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτό το meme είναι για να δείξει τον ενθουσιασμό των παικτών, καθώς από σήμερα μπορούν να απολαύσουν το νέο Spider-Man Miles Morales στο PlayStation 4 και, εκτός εμάς στην Ελλάδα, στο PlayStation 5. Επίσης, μας υπενθυμίζει πως πίσω από studio και εταιρείες βρίσκονται άνθρωποι και, για καλή μας τύχη, με αρκετό χιούμορ.

TFW You realize you will be playing Marvel's Spider-Man: Miles Morales on PS5 or PS4 tomorrow! #MilesMoralesPS5 #MilesMoralesPS4 pic.twitter.com/jQObqxFUqN

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 11, 2020