Το Silent Hill επιστρέφει… ως DLC του Dead By Daylight

Μετά την απογοήτευση που έφερε η ακύρωση του Silent Hills από τον Hideo Kojima, η Konami δεν έχει ανακοινώσει κανέναν νέο τίτλο της σειράς horror παιχνιδιών. Όμως, όλα αλλάζουν σήμερα, με το Silent Hill να επιστρέφει, όχι όμως στη μορφή που θα θέλαμε.

Γιορτάζοντας τα 4 χρόνια κυκλοφορίας του δημοφιλούς τίτλου Dead By Daylight η Behaviour Interactive ανακοίνωσε πως το επόμενο DLC του παιχνιδιού θα είναι εμπνευσμένο από το Silent Hill. Συγκεκριμένα, το DLC θα περιλαμβάνει το χάρτη Midwich Elementary School από το πρώτο Silent Hill, με τη Cheryl Manos (γνωστή ως Heather) από το Silent Hill 3 στο ρόλο του survivor και τον Pyramid Head, τον εμβληματικό κακό που γνωρίσαμε στο Silent Hill 2 στο λόγο του δολοφόνου.

“Το Midwich Elementary School είναι ένα τοπίο ανείπωτης φρίκης. Η αίσθηση της αθωότητας που κάποτε σηματοδοτούσε αυτές τις αίθουσες έχει πλέον εξαφανιστεί. Στη θέση (αυτής της αίσθησης) υπάρχουν πλέον σκουριασμένες αλυσίδες, κρεμασμένα πτώματα και η αίσθηση πως τα πράγματα έχουν πάει τρομερά λάθος.

Ο Pyramid Head, γνωστός και ως The Executioner, είναι ένας σαδιστικός και ανελέητος δολοφόνος που είναι αποφασισμένος να διανέμει τιμωρία μέσω πόνου. Χωρίς να πηγαίνει πουθενά χωρίς να σέρνει τη μεγάλη του λεπίδα, ο Pyramid Head μπήκε στην ομίχλη για να εκπληρώσει το αισχρό του καθήκον.

Η Cheryl Mason, γνωστή στο παρελθόν ως Heather, είναι ο νέος επιζών του παιχνιδιού. Έχοντας απελευθερωθεί από τη θρησκευτική λατρεία που την ακολουθούσε από τη γέννηση, τώρα πρέπει να πολεμήσει σε μια αιώνια μάχη με τη πραγματικότητα του Entity.”

Το Silent Hill DLC θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο για Xbox One, PlayStation 4 και PC, με άγνωστη προς το παρόν τιμή. Μην ξεχνάμε πως το Dead By Daylight έχει υποδεχτεί αρκετούς guest μέχρι σήμερα, όπως τον Freddy Krueger από την ταινία A Nightmare on Elm Street, τον Michael Myers από την ταινία Halloween και τον Demogorgon από τη σειρά Stranger Things, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε χαρακτήρες άλλων παιχνιδιών. Ελπίζουμε να είναι η αρχή νέων πραγμάτων για τη σειρά Silent Hill.

