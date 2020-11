Tomb Raider Reloaded: Η διάσημη αρχαιολόγος επιστρέφει το 2021

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το τελευταίο παιχνίδι της Lara Croft και τώρα η Square Enix ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της διάσημης αρχαιολόγου με τον νέο τίτλο Tomb Raider Reloaded.

Η Square Enix δημοσίευσε στο Twitter το πρώτο teaser trailer του παιχνιδιού, ανακοινώνοντας με χαρά ότι θα είναι ένα free-to-play mobile game το οποίο αναπτύσσουν η Emerald City Games σε συνεργασία με την mobile team της Square Enix London.

Check out this brand-new teaser trailer for Tomb Raider Reloaded, developed by our friends at Emerald City Games & the Square Enix London mobile team – coming to your mobile device in 2021! pic.twitter.com/I7ZLjMtpaq

— Tomb Raider (@tombraider) November 23, 2020