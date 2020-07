Xbox Games Showcase: Στις 23 Ιουλίου το livestream με τις αποκλειστικότητες του Xbox

Μετά την απογοήτευση που υπήρξε από το πρώτο livestream της Microsoft σχετικά με τα επερχόμενα παιχνίδια του Xbox Series X, όπου είδαμε ελάχιστο έως καθόλου gameplay, η ομάδα του Xbox είναι έτοιμη για να παρουσιάσει τις αποκλειστικότητες που έρχονται στην επόμενη γενιά του Xbox.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η ομάδα του Xbox αποκάλυψε πως το online event Xbox Games Showcase θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου, με μία ώρα pre-show όπου θα δούμε κάποιους από τους τίτλους του Summer Game Fest. Μέχρι στιγμής δε γνωρίζουμε τι ακριβώς θα δούμε, με τη Microsoft να επιβεβαιώνει μόνο πως θα πάρουμε μία πρώτη γεύση από το gameplay του πολυαναμενόμενου τίτλου Halo Infinite.

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic

— Xbox (@Xbox) July 6, 2020