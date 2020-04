Xbox One, Xbox 360: Τα δωρεάν games του Live Gold για τον Μάιο

Όπως στο PlayStation 4 υπάρχει η υπηρεσία PS Plus, έτσι στο Xbox υπάρχει η υπηρεσία Xbox Live Gold, μέσω της οποίας διατίθενται δωρεάν από δύο έως τέσσερα παιχνίδια κάθε μήνα. Η Microsoft, λοιπόν, αποκάλυψε τα video games, που θα παρέχονται δωρεάν για τον Μάιο στα Xbox One και Xbox 360.

Για το πρώτο θα είναι διαθέσιμα τα V-Rally 4 από 1 έως 31 του επόμενου μήνα και Warhammer 40000: Inquisitor – Martyr από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, ενώ για το δεύτερο θα είναι διαθέσιμα τα Sensible World of Soccer και Overlod 2, τα οποία θα μοιραστούν από δύο εβδομάδες.

Το Sensible World of Soccer θα είναι διαθέσιμο από 1 έως 15 Μαΐου και το Overlod 2 από τις 16 μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα. Όσον αφορά τα τέσσερα παιχνίδια, το V-Rally 4 είναι η τέταρτη έκδοση της ομώνυμης σειράς και κυκλοφόρησε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 στην Ωκεανία, μία μέρα αργότερα στην Ευρώπη πέντε μέρες αργότερα στη Βόρειο Αμερική, σε ό,τι έχει να κάνει με το PlayStation 4 και το Xbox One.

Για PC κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ για το Nintendo Switch κυκλοφόρησε στις 13 Δεκεμβρίου 2018 σε όλον τον κόσμο, πλην της Βορείου Αμερικής, όπου ήταν διαθέσιμο από τις 5 Φεβρουαρίου 2019.

Όπως μαρτυρά και η ονομασία του, ο κάθε παίκτης οδηγεί αυτοκίνητα ράλι, με τις Porsche, Skoda να είναι μερικές από τις μάρκες που θα συναντήσεις, σε ειδικές διαδρομές. Συνολικά συμπεριλαμβάνει 51 αυτοκίνητα και 19 κατασκευαστές, τη στιγμή που υπεύθυνη για την κυκλοφορία του είναι η γαλλική BigBen Interactive ή αλλιώς Nacon, και για τον προγραμματισμό του η ίδιας καταγωγής Kylotonn.

Το Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr είναι παιχνίδι δράσης, στο οποίο ο κάθε παίκτης παίρνει το ρόλο ενός μέλους της Inquisition, μίας μυστικής αστυνομικής δύναμης, που πολεμάει ενάντια σε εξωγήινους.

Μάλιστα, το εν λόγω video game διαδραματίζεται στο Caligari Sector, που δημιούργησε η NeocoreGames (εταιρεία κυκλοφορίας και προγραμματισμού) αποκλειστικά για το Warhammer, το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου 2018 για PC και στις 23 Αυγούστου του ίδιου έτους για PS4 και Xbox One.

Το Sensible World of Soccer κυκλοφόρησε τελευταία φορά ως remake το 2007 από τη Microsoft (οι προηγούμενες εκδόσεις κυκλοφόρησαν από Renegade, GT Interactive και Codemasters) αποκλειστικά για Xbox 360 και Xbox One.

Όπως αναφέρει η λέξη soccer, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, με τους παίκτες να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη θέση του προπονητή μιας ομάδας για 20 σεζόν, δηλαδή κάτι σαν το Football Manager.

Τέλος, το Overlod 2 αποτελεί το sequel του Overlod (2007) και είναι ένα παιχνίδι δράσης, με τους παίκτες να μπαίνουν στον ρόλο του Overlod, ενός μυστήριου πολεμιστή, στόχος του οποίου είναι καταστρέψει ή να κατακτήσει τη Γη υπό την ηγεσίω μικρών πλασμάτων, που είναι γνωστά σαν Minions.

Το video game κυκλοφόρησε από την Codemasters για PlayStation 3, Xbox 360 και PC (Windows, Linux, OS X) στις 23 Ιουνίου 2009 στη Βόρειο Αμερική, τρεις μέρες αργότερα στην Ευρώπη και στις 9 Ιουλίου του ίδιου έτους στην Ωκεανία.

Η συνδρομή στην Xbox Live Gold κοστίζει 6,99 ευρώ το μήνα, ενώ υπάρχει και η Ultimate εκδοχή με 1 ευρώ τον πρώτο μήνα και μετά με 12,99 ευρώ τον μήνα, που συμπεριλαμβάνει τη χρήση της υπηρεσίας, τόσο σε Xbox όσο και σε PC.

