Xbox Series S: Το next-gen patch του Control δείχνει τις αδυναμίες του

Το next-gen patch για το Control έγινε διαθέσιμο, με τους κατόχους Xbox Series S να μένουν αρκετά πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα νέας γενιάς. Συγκεκριμένα, το νέο update για την Ultimate Edition του παιχνιδιού αναβαθμίζει δωρεάν στη next-gen έκδοση τον τίτλο, αλλιώς θα πρέπει να… πληρώσετε.

Οι κάτοχοι Xbox Series X και PlayStation 5 θα βρουν δύο ξεχωριστά modes. Το Graphics mode σας δίνει τη δυνατότητα να τρέξετε το παιχνίδι σε ανάλυση 1440p με 30fps και ενεργοποιημένο το ray tracing, για το μέγιστο οπτικό αποτέλεσμα. Το Performance mode αφήνει στην άκρη το ray tracing για να προσφέρει πιο smooth gameplay στα 60fps.

Από την άλλη, οι κάτοχοι του Xbox Series S έχουν μόλις μία επιλογή. Το Control τρέχει στα 60fps μεν, αλλά χωρίς ray tracing και σε ανάλυση μόλις 900p. Ήδη γνωρίζουμε πως το παιχνίδι είναι υπερβολικά απαιτητικό, όμως σε μία next-gen πρόταση ίσως να μην είναι και η καλύτερη εμπειρία.

Να θυμίσουμε πως το Control μπαίνει στη λίστα των παιχνιδιών που μας λένε να ξεχάσουμε το ray tracing στο Xbox Series S, μετά τα Devil May Cry V: Special Edition και το The Medium. Τέλος, ο τίτλος θα διατεθεί δωρεάν, μαζί με το next-gen patch, το Φεβρουάριο για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus.

Πως σας φαίνεται αυτή η… εξέλιξη;

Πηγή