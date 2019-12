Xbox Series X: Γέμισε το internet με meme για το design

Φέτος οι εταιρείες έχουν ξεφύγει λίγο με τον σχεδιασμό των προϊόντων τους και οι χρήστες το εκμεταλεύονται με τον καλύτερο τρόπο, δημιουργώντας αμέτρητα meme. Ένα από τα μεγαλύτερα meme του έτους είναι αυτό του νέου Mac Pro το οποίο το παρομοιάζουν με τρίφτη. Στο στόχαστρο βέβαια έχει μπει το PlayStation 5, και τώρα οι χρήστες δημοσιεύουν ατελείωτα meme για το Xbox Series X.

Τι κάνει το νέο Xbox να ξεχωρίζει

To Series X θα κυκλοφορήσει σε ένα χρόνο και η εταιρεία υπόσχεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύστημα. Σύμφωνα με τον Phil Spencer, ο σχεδιασμός της Xbox Series X επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει την επεξεργαστική ισχύ της κονσόλας έως τέσσερις φορές, σε σύγκριση με το Xbox One X.

Η νέα κονσόλα έχει περίπου το ίδιο πλάτος με ένα χειριστήριο Xbox One και ύψος όσο τρία χειριστήρια. Επιπλέον, η νέα κονσόλα θα συνεχίσει να υποστηρίζει δισκάκια και το λογότυπο του Xbox είναι το κουμπί λειτουργίας.

Από τεχνικής άποψης, η Series X μπορεί να επεξεργαστεί γραφικά 4K στα 60fps, και ενδεχομένως μέχρι 120fps. Επιπλέον, η κονσόλα προσφέρει ray tracing με επιτάχυνση υλικού, μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και έως 8K.

Στο εσωτερικό της Xbox Series X υπάρχει ένας προσαρμοσμένος επεξεργαστής, παρόμοιος με αυτόν του PlayStation 5, τον οποίο ανέπτυξε η Microsoft σε συνεργασία με την AMD. Η κονσόλα χρησιμοποιεί μία ειδική Xbox Series X GPU και έναν επόμενης γενιάς SSD, που αναμένεται να εκμηδενίσει τους χρόνους φόρτωσης.

Τα meme που δημιούργησαν οι χρήστες

Το σημαντικότερο κομμάτι στον σχεδιασμό του Series X είναι η δυνατότητα του να στέκεται όρθιο. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή των χρηστών είναι οι γρίλιες στο πάνω μέρος της κονσόλας και το σχήμα της που θυμίζει:

Ψυγείο

Τον ιδιαίτερα ψηλό διάδοχο του GameCude

Τον bazooka του Phil Spencer

Phil Spencer on The Game Awards 2019 (Colorized) pic.twitter.com/ed43bhTmUS — Fakes Forge (@FakesForge) December 13, 2019

Έναν ουρανοξύστη σαράντα ορόφων

Microsoft Unveils New 40-Story-Tall Brutalist Xbox Series X https://t.co/xdO2aIfsHc pic.twitter.com/Q3QyQA0YOi — The Onion (@TheOnion) December 13, 2019

Και πολλά ακόμη…

Me trying to get my new #XboxSeriesX upstairs pic.twitter.com/50XKfpnuFe — Runjon (@RUNJ0N) December 14, 2019

Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας Xbox Series X meme; Ή μήπως έχετε δημιουργήσει κάποιο δικό σας;

