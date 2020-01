Xbox Series X: Real life φωτογραφίες αποκαλύπτουν χαρακτηριστικά

Πριν αρκετό καιρό, στα The Game Awards 2019, πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη του Xbox Series X. Στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε μάθει αρκετά για την επόμενης γενιάς κονσόλα της Microsoft. Τώρα, έκαναν την εμφάνιση τους φωτογραφίες της πραγματικής κονσόλας, οι οποίες αποκαλύπτουν κάποια στοιχεία.

Αρκετοί αναρωτιούνται αν οι φωτογραφίες δείχνουν όντως το Xbox Series X. Με βάση το γεγονός ότι ο Phil Spencer είχε επιβεβαιώσει στο παρελθόν πως κυκλοφορούν εκεί έξω πρωτότυπα της κονσόλας, δεν χωρά αμφιβολία για την αυθεντικότητα των φωτογραφιών και του περιεχομένου τους.

Επιπλέον, για όσους ακόμη θεωρούν ότι δεν πρόκειται για αυθεντικό πρωτότυπο, στο πίσω μέρος της κονσόλας αναγράφεται το κείμενο “Xbox Product Name Placeholder”. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε τη λεζάντα “PROTOTYPE – NOT FOR SALE“. Οπότε, ξεκάθαρα βλέπουμε το Xbox Series X, και μάλιστα πριν καν η Microsoft αποφασίσει πώς θα το ονομάσει.

Τι αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες

Αρχικά, το Xbox Series X δεν διαφέρει καθόλου με την κονσόλα που είχαμε δει στα βραβεία. Στην μπροστά μεριά υπάρχει η υποδοχή για τα δισκάκια, μία θύρα USB, ένα κουμπί αγνώστου λειτουργίας, και το λογότυπο του Xbox που προφανώς είναι το κουμπί απενεργοποίησης της κονσόλας.

Περνώντας στο πίσω μέρος, το Series X θα διαθέτει δύο θύρες USB, μία HDMI, μία S/PDIF, μία Ethernet, και φυσικά την υποδοχή για το καλώδιο ρεύματος. Επιπλέον, υπάρχει μία μακρόστενη θύρα που ενδέχεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από προγραμματιστές ή κατά την επισκευή της κονσόλας. Όπως και να έχει, η χρήση της παραμένει άγνωστη.

