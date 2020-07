Xbox Series X: Θα παίζει όλα τα παιχνίδια Xbox που έχουν βγει, εκτός του Kinect

Με το Kinect να κάνει το ντεμπούτο του ως ένα περιφερειακό για το Xbox 360, για αρκετούς ήταν μεγάλη έκπληξη όταν η Microsoft παρουσίασε το Xbox One μαζί με το Kinect, παρουσιάζοντας το ως αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας. Όμως, το Kinect πλέον είναι νεκρό, με τη Microsoft να το ξέρει καλά και να μην προσπαθεί να το φέρει ξανά στην επιφάνεια.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως το Xbox Series X θα παίζει όλα τα παιχνίδια του Xbox One, συμπεριλαμβανομένων και των backwards compatible τίτλων των Xbox 360 και Xbox. Όμως, μέσω ενός blog post, ο Phill Spencer ήθελε να ξεκαθαρίσει πως τα παιχνίδια του Xbox One που χρειάζονται το Kinect δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα παιχνίδια. Όπως ο ίδιος δήλωσε αργότερα στην ιστοσελίδα The Verge, δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να μπορεί να συνδεθεί κάπως το Kinect στη νέα κονσόλα.

Αυτό βέβαια είναι κάτι φυσικό. Το Kinect είναι και επίσημα νεκρό από το 2017, με τη Microsoft να προσφέρει έναν αντάπτορα σύνδεσης του περιφερειακού μέσω USB μέχρι και το 2018. Ούτε το Xbox One X ούτε και το επερχόμενο Xbox Series X έχουν την ειδική θύρα σύνδεσης του περιφερειακού, αλλά φαίνεται πως ούτε πρόκειται να ασχοληθεί η εταιρεία με τη χρήση του Kinect μέσω αντάπτορα.

