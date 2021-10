Έκθεση Beyond 4.0: Technology και Industry Forum 14 & 15 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη

Παρασκευή, 08/10/2021 · Αλέξανδρος Παππάς

Σημείο αναφοράς για την τεχνολογική πρωτοπορία και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα αποτελέσει η έκθεση Beyond 4.0, που από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου θα δώσει βήμα στις πιο καινοτόμες τάσεις και τα ψηφιακά οικοσυστήματα. Με τη συμμετοχή κορυφαίων και διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων, η Beyond 4.0 θα φιλοξενήσει όλους τους συντελεστές της πληροφορικής και της Industry 4.0 μέσα από δύο σημαντικά Φόρουμ, τα οποία θα διοργανωθούν στις 14 και 15 Οκτωβρίου, το Technology Forum και το Industry Forum. Tη διοργάνωση της Beyond 4.0 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης έχουν αναλάβει η ΔΕΘ-Helexpo, η Be-Best και οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC).

Το Technology Forum πραγματοποιείται στο Περίπτερο 6 στις 14 Οκτωβρίου και στοχεύει στην παρουσίαση τεχνολογιών αιχμής, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Προηγμένες υποδομές και cloud services, apps και υπηρεσίες για mobile συσκευές, τεχνητή νοημοσύνη και machine learning, εξελιγμένες εφαρμογές αναγνώρισης φωνής, image και video editing κτλ αποτελούν ορισμένα από τα αντικείμενα στα οποία θα εστιάσει το Technology Forum.

Συνολικά 19 τεχνολογικοί, επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς συνένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το Technology Forum, το οποίο ενσωματώνει και B2B συναντήσεις (Matchmaking Event), που διοργανώνονται από το Praxi Network. Μεταξύ των Πρεσβευτών του Technology Forum περιλαμβάνονται ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Director of Computing Media Lab, η κα. Ντάνα Ελευθεριάδου, Head of Cities and Proximity Team, European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, ο κ. Αποστόλης Λέριος, Former Mentor, Serial Entrepreneur και Engineer, ο κ. Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο κ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το Industry Forum στο Περίπτερο 6 στις 15 Οκτωβρίου θα επικεντρωθεί στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και στις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της βιομηχανίας με εργαλείο την πληροφορική, αποτελώντας μια συνδιοργάνωση φορέων της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής, των εξαγωγών και της ερευνητικής κοινότητας. Το Industry Forum θα αναδείξει τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης για τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους, την παράμετρο της ψηφιακής ανάπτυξης στις εξαγωγές, την προσαρμογή της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής στη νέα εποχή κα. Το πρόγραμμα του Φόρουμ θα το βρείτε εδώ.

Να σημειωθεί τέλος ότι κατά τη διάρκεια της Beyond 4.0 οι συμμετέχοντες θα ζήσουν, μεταξύ άλλων, την εμπειρία της εφαρμογής της τεχνολογίας AΙ στο funding, τις επιχειρήσεις, τη λιανική, το εμπόριο, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, την καινοτομία, την ασφάλεια, την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, την εφαρμοσμένη μηχανική, τα τυχερά παιχνίδια κλπ.

Το Techblog είναι Χορηγός Επικοινωνίας της έκθεσης.

BEYOND 4.0

Πότε: 14-16 Οκτωβρίου 2021

Που: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Παρά την πρόσφατη και συνεχιζόμενη κρίση υγείας του COVID-19 και τις άνευ προηγουμένου αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα όλων των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο, το συνέδριο BEYOND 4.0 θα λάβει χώρα, ως φυσικό γεγονός, στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγείας.