Η Apple δώρισε εκατομμύρια μάσκες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η εξάπλωση του κορονοϊού στον πλανήτη έχει προκαλέσει την έλλειψη καθημερινών προϊόντων προστασίας των γιατρών αλλά και των νοσηλευτών στα νοσοκομεία, όπως είναι οι μάσκες. Ο Tim Cook με ανακοίνωση του αποκάλυψε ότι η Apple θα δωρίσει εκατομμύρια μάσκες στους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.

— Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2020