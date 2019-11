OnePlus: Διέρρευσαν πληροφορίες πελατών σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

Η ομάδα ασφάλειας της OnePlus ανακοίνωσε ότι ορισμένες από τις πληροφορίες πελατών της διέρρευσαν σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η εταιρεία αναφέρει ότι τα ονόματα, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι διευθύνσεις ορισμένων πελατών της εκτέθηκαν και φρόντισε να τους ενημερώσει άμεσα μέσω email.

Επιπλέον, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν διαρρεύσει οικονομικά στοιχεία και οι κωδικοί πρόσβασης, ενώ τονίζει πως δεν επηρεάστηκαν όλοι οι πελάτες της από τη διαρροή.

Μετά την παραβίαση, η OnePlus ξεκίνησε εσωτερική έρευνα ασφαλείας ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον παρόμοιες παραβιάσεις. Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του συμβάντος.

Τέλος, η OnePlus προειδοποιεί όσους επηρεάστηκαν από την συγκεκριμένη επίθεση ότι ενδέχεται να πέσουν θύματα “phishing”, και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για το θέμα μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μέσω του συστήματος υποστήριξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ιστότοπος της OnePlus γίνεται στόχος αντίστοιχης επίθεσης. Το 2018, είχαν διαρρεύσει τα στοιχεία 40.000 πελατών της εταιρείας, εξαιτίας ενός κενού ασφαλείας που υπήρχε στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Το κείμενο που απέστειλε η εταιρεία στους πελάτες της είναι το παρακάτω:

Security Notification

We are reaching out to you directly as we have discovered that part of your order information was accessed by an unauthorized party. We can confirm that your payment information, password, and account are safe, but your name, contact number, email, and shipping address may have been exposed.

We took immediate steps to stop the intruder and reinforce security. Right now, we are working with the relevant authorities to further investigate this incident and protect your data.

We wanted to notify you of this so that you can be alert to people pretending to be OnePlus to get further information from you, or people asking you to buy products or services from them. OnePlus will never ask you for your passwords, and any financial information should only be provided via a secure payment page on the OnePlus website or one of our partners if you are buying products from us.

We are deeply sorry about this, and are committed to doing everything in our power to prevent further such incidents. We will continue to investigate and update you as we learn more. In the meantime, please contact us with any questions or concerns at Customer Support.