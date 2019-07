Xerox Made to Think: Νέα εποχή με όχημα την καινοτομία

Xerox Made to Think: Νέα εποχή με όχημα την καινοτομία

Η Xerox παρουσίασε τη νέα της παγκόσμια επικοινωνιακή πλατφόρμα, «Made to Think», κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Αθήνα. Παράλληλα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Xerox Hellas, Βασίλης Ραμπάτ, έδωσε το στίγμα της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας, παρουσιάζοντας τους κατευθυντήριους άξονες πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί η μετάβαση της εταιρείας σε μια νέα εποχή, με εστίαση στην καινοτομία.

Η Στρατηγική της Xerox – Made to Think / Κύριοι άξονες: 1. Η ενδυνάμωση των τεχνολογικών λύσεων, επαναπροσδιορίζοντας την πολυλειτουργικότητα στο χώρο εργασίας, μέσω της πλατφόρμας Connect Key. Η σύνδεση σε υπηρεσίες cloud, η προσωποποιημένη εμπειρία του καταναλωτή καθώς και ο mobile friendly χαρακτήρας των προϊόντων και των υπηρεσιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Όσον αφορά στην παραγωγική εκτύπωση, η Xerox χρησιμοποιεί διαφανή και μεταλλικά μελάνια που μειώνουν το κόστος και παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. 2. Η ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών με τη δημιουργία ομαδοποιημένων υπηρεσιών ανά κλάδο (Digital Patient, Digital Retailer, Digital Citizen κλπ) και η εστίαση στο software (Docushare, XMPie, Freeflow, smart apps), με στόχο την απλοποίηση των ροών εργασίας μέσα σε μια επιχείρηση, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Xerox επιταχύνει τη διαδικασία ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, με την προώθηση του ευφυούς χώρου εργασίας, που εστιάζει στη βιωσιμότητα και στο υψηλότερο ROI. Βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη με φιλικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες ενώ παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια με μηχανισμούς προστασίας των εγγράφων, των συσκευών και του δικτύου. 3. Περαιτέρω διεύρυνση του καναλιού με νέους συνεργάτες, με επένδυση στο e-commerce, με εξάπλωση των υπηρεσιών και των έξυπνων εφαρμογών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με τον εμπλουτισμό επιτυχημένων go-to-market προγραμμάτων όπως το Warranty+ 4. Ενίσχυση της καινοτομίας, βάζοντας σε πρώτο πλάνο επενδύσεις στον τομέα του R&D ύψους $1δις ετησίως και απασχολώντας πάνω από 5.000 επιστήμονες και μηχανικούς. Βασικοί τομείς στους οποίους, μεταξύ άλλων, επενδύει η εταιρεία περιλαμβάνουν

– αισθητήρες & εφαρμογές για το Internet of Things – εστιάζοντας στα printed electronics & το smart packaging

– νέα χαμηλού κόστους μελάνια που τυπώνουν σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών υλικών

– 3D εκτύπωση για κατασκευαστικούς σκοπούς μεγάλης κλίμακας με τη χρήση υγρού μετάλλου και

– τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία εγγράφων και περιεχομένου.

H Xerox στην Ελλάδα – Ο ηγέτης στα MPS και τα Intelligent Workplace Solutions

• Η Xerox μετράει αισίως 47 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη Ελλάδα, με ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα 29 εκατ. ευρώ και ένα δίκτυο αντιπροσώπων που αποτελείται από 24 επίσημους αντιπροσώπους και πολλούς ακόμη multi-brand συνεργάτες. H Xerox Hellas αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των MPS (αλλά και στη μετεξέλιξή τους σε Ευφυείς Λύσεις Εργασίας) στην Ελλάδα, με πάνω από 300 ενεργά συμβόλαια MPS που παράγουν πάνω από 400εκ. σελίδες το χρόνο. Η εταιρεία παρέχει 100% γεωγραφική κάλυψη, ενώ διαθέτει την πιο αποτελεσματική ομάδα υποστήριξης του κλάδου των εκτυπώσεων.

Προϊόντα και Υπηρεσίες – Με το βλέμμα στο μέλλον

• Νέες υπηρεσίες που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας οριζόντιες και προσαρμοσμένες ανά κλάδο υπηρεσίες, η Xerox βοηθάει τους πελάτες της να προσδιορίσουν ξανά τον τρόπο που εργάζονται αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που «γεννάει» ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

• Xerox Warranty Plus: Το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς που εξασφαλίζει επέκταση της εγγύησης δημοφιλών μοντέλων για έως 5 χρόνια, με δωρεάν service και ανταλλακτικά στο χώρο εργασίας του πελάτη. Πλέον, το πρόγραμμα επεκτείνεται και περιλαμβάνει 7 νέα μοντέλα, αυξάνοντας τα περιθώρια συμμετοχής των πελατών σε αυτό.

• Νέες αναβαθμίσεις ασφαλείας των «βοηθών εργασίας» AltaLink®: Οι αναβαθμίσεις αυτές επιτρέπουν στις εταιρείες να ελέγχουν τις κρίσιμες ρυθμίσεις ασφαλείας και να επαναφέρουν αυτόματα τις μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές.

Σημαντικές Νέες Συνεργασίες

• Η Xerox υπέγραψε πενταετή σύμβαση με την TΡAINOΣE, τον εθνικό φορέα σιδηροδρόμων. Αυτή η αμοιβαία επωφελής συνεργασία θα αναβαθμίσει τις υποδομές εκτυπώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει στη Xerox να αξιοποιήσει τις Υπηρεσίες Ευφυούς Εργασίας της.

• Ανανεώθηκε η συνεργασία με το κτήμα Λαζαρίδη. Η επιτυχημένη συνεργασία επεκτείνεται για 5 ακόμα χρόνια, επισφραγίζοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων, που μοιράζονται τον κοινό στόχο για ένα πιο «έξυπνο» περιβάλλον εκτυπώσεων, το οποίο ενισχύει την καθημερινή ροή εργασιών και αυξάνει την παραγωγικότητα.

• Συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης Next Α.Ε. Η Next Α.Ε επέλεξε την παραγωγική πρέσσα Iridesse™ και ενισχύει την λειτουργικότητα των ροών εργασίας της, αποκτώντας, μέσα από τη συνεργασία με τη Xerox, αυξημένη ευελιξία και ασυναγώνιστη ποιότητα στο χώρο εργασίας της.

Πρόσφατες Διακρίσεις

• Η παραγωγική πρέσα Xerox Iridesse κέρδισε ένα κορυφαίο έπαθλο στα βραβεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψηφιακού Τύπου (EDP) 2019. Το Iridesse, που αποτελεί την πλήρη έκφραση της καινοτομίας για τη Xerox, εντυπωσίασε με το συνδυασμό χαμηλού κόστους, μεγάλης αποδοτικότητας και υψηλού επιπέδου ποιότητας.

• Η Xerox αναδείχθηκε ανάμεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα για την περίοδο 2018-2019, από τον παγκόσμιο θεσμό Superbrands.

H Xerox Hellas διακρίθηκε στους τομείς της Αναγνωρισιμότητας Επωνυμίας & Φήμης, Αξιοπιστίας & Μακροχρόνιας Συνέπειας καθώς και Εταιρικής Υπευθυνότητας.

• Top 100 Most Sustainable Companies – Barron’s

• Top 100 Most Reputable Companies – Forbes

• Document Imaging Software Line of the Year – BLI

• A Leader in Contractual Print & Document Services – IDC

Δελτίο Τύπου