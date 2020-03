AirPower: Η Apple φαίνεται να μην έχει παρατήσει το project

Το 2017 η Apple ανακοίνωσε το AirPower, ένα επαναστατικό pad που σχεδιάστηκε για να επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση πολλαπλών συσκευών οπουδήποτε πάνω στην επιφάνεια του. Από τότε το προϊόν εξαφανίστηκε και στις αρχές του 2019 ανακοινώθηκε πως ακυρώθηκε εντελώς η κυκλοφορία του, με την Apple να δηλώνει πως το AirPower δε μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα υψηλά κριτήρια της εταιρείας.

Σύμφωνα με φήμες η Apple προσπαθεί εσωτερικά να λύσει τα όποια προβλήματα είχε συναντήσει το AirPower και να το βγάλει στην αγορά, χωρίς να γνωρίζουμε όμως πότε ακριβώς. Η εταιρεία φαίνεται να παλεύει προς το παρόν να ενσωματώσει ασύρματη φόρτιση που θα υποστηρίζει και το Apple Watch, στοιχείο που κανένα από τα πρωτότυπα αυτή τη στιγμή δεν έχει.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020