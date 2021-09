Η HP παρουσιάζει τα νέα της All in One PC

Τρίτη, 21/09/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Εκτός από το μοντέλο των 34 ιντσών, η HP λανσάρει μία νέα γκάμα All in One PC με Windows 11. Στο μεγάλο μοντέλο, υπάρχει μία webcam που προσαρμόζεται μαγνητικά στο πλαίσιο για μεγαλύτερη ευελιξία.

Όλες οι νέες All in One προτάσεις της HP θα έρθουν με προεγκατεστημένα τα Windows 11 και η πορεία τους στις αγορές θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. To HP Envy 34 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της γκάμας, με οθόνη 34 ιντσών για όλες τις εργασίες και μία κάμερα 16 Megapixel που συνδέεται με θύρα USB στο πίσω μέρος και μπορεί να προσαρμόζεται μαγνητικά σε όποιο σημείο του πλαισίου το επιθυμεί κανείς.

Το HP Envy 34 έρχεται εφοδιασμένο με επεξεργαστή Intel Core i9 και κάρτα γραφικών NVIDIA RTX 3080. Η μνήμη RAM είναι στα 32 GB και ο SSD είναι στα 512 GB. Η ενδεικτική τιμή πώλησης στις ΗΠΑ είναι τα 1999 δολάρια.

Η γκάμα των All in one PC της HP συμπληρώνεται από τα μοντέλα HP 27 και HP Pavillion AiO τα οποία θα έρθουν με οθόνη 27 ιντσών με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 5000 U και AMD Ryzen 7 5700 U με μνήμη RAM 16 GB και SSD στο 1 ΤΒ.